Мишустин поручил доработать нацпроект "Молодежь и дети"

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился в срок до 30 августа доработать нацпроект "Молодежь и дети". Поручение дано по итогам стратегической сессии, посвященной обсуждению этого документа.

"Правительство завершает формирование нового национального проекта "Молодежь и дети". Он должен быть доработан до 30 августа", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Мишустин в целом одобрил представленные подходы к формированию национального проекта. В его состав войдут девять федеральных проектов, которые объединят все меры поддержки детей и молодежи, позволят скоординировать деятельность разных ведомств при реализации политики в указанной сфере с участием общественных институтов, волонтерских и добровольческих организаций.

По итогам обсуждения премьер поручил Росмолодежи, Минобрнауки, Минпросвещения, МИД и Минфину при формировании проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы проработать возможность выделения дополнительных средств на реализацию некоторых проектов. В частности, речь идет о продлении и расширении программы комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ "Регион для молодых", развитии сети зарубежных филиалов российских вузов, реализации мероприятий по созданию новых молодежных лабораторий, обеспечении круглогодичных молодежных образовательных центров и проводимых на их базе образовательных программ для специалистов по работе с молодежью.

Премьер также поручил проработать возможность выделения дополнительных средств на реализацию программы развития управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, на проведение на регулярной основе международных фестивалей, включая Всемирный фестиваль молодежи и Конгресс молодых ученых, на реализацию дополнительных мероприятий по продвижению русского языка за рубежом.

Росмолодежи, Минобрнауки, МИД и Минфину предстоит обеспечить доведение базовых бюджетных ассигнований на 2025 год на уровне не ниже 2024 года на поддержку программы молодежного туризма "Больше, чем путешествие" и проведение всероссийского конкурса "Большая перемена". Также продолжится финансирование госпрограммы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом". МИД РФ, Минобрнауки, Минпросвещения, Минфину, Россотрудничеству и Росмолодежи необходимо обеспечить сохранение такого финансирования в полном объеме.

Еще одно поручение касается продолжения обеспечения общеобразовательных организаций высокоскоростным доступом к интернету. Проработать вопрос о выделении финансирования на эти цели до 4 сентября предстоит Минцифры, Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки, Рособрнадзору и Росмолодежи.