РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях верующих на Украине

Патриарх Константинопольский Варфоломей несет персональную ответственность за преследование верующих на Украине. Об этом в четверг, 22 августа, заявили в Русской православной церкви.

Как следует из текста, патриарх Варфоломей и ряд иерархов только усугубили церковный раскол, действуя «односторонне, поспешно и противно духу».

— Руководство признанных Фанаром раскольников с особой неистовостью требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви. А патриарх Варфоломей, ранее публично одобривший уголовное преследование и аресты ее иерархов и священнослужителей, сейчас, подобно первосвященникам Анне и Каиафе, открыто поддержал действия государственной власти, — говорится на сайте РПЦ.

В заявлении отмечается, что целью властей является уничтожение православной церкви на Украине.

Верховная рада Украины приняла в последнем чтении закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Документ поддержали 265 депутатов при 226 необходимых. Что теперь будет с верующими на Украине и не начнется ли «охота на ведьм», «Вечерняя Москва» обсудила с религиоведом Михаилом Шаховым.