Появились подробности гибели актера Шишова в боях в Курской области

Актер Евгений Шишов, погибший в боях против ВСУ в Курской области, участвовал в проведении СВО в качестве добровольца, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, звезда сериалов «Невский и «Морские дьяволы» получил смертельное ранение при эвакуации из зоны боевых действий.

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Отмечается, что Шишов вступил в ряды российской армии в феврале 2024 года с позывным Сталкер. После вторжения ВСУ в Курскую область он был переброшен туда, 18 августа он получил осколочное ранения. При эвакуации в больницу он погиб. По информации канала, тело артиста сейчас находится в Ростове, в РФ у него осталась 15-летняя дочь. Также сообщается, что Шишов выкладывал фото в соцсетях с передовой и писал: «Работайте, братья».

Ранее друг Евгения Шишова Алексей Шашин, говоря о гибели актера, заявил, что считает его «обалденным товарищем». Он добавил, что снимался вместе с Шишовым и к нему всегда можно было обратиться за помощью.

До этого депутат Госдумы Нина Останина сообщила о гибели ее помощника Ильмиямина Абдуллаева в ходе боев в рамках СВО. Останина подчеркнула, что его смерть является большой утратой для страны, поскольку он был настоящим патриотом. По ее словам, Абдуллаев погиб, выполняя задачу по поставке боеприпасов и эвакуации раненных российских бойцов.