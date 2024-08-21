Москалькова считает запрет УПЦ грубым нарушением прав человека

Запрет канонической Украинской православной церкви - грубое нарушение Всеобщей декларации прав человека. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Верховная рада приняла закон, позволяющий запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь. УПЦ - старейшая, самая большая по численности духовенства, религиозная организация в стране. Ее делают вне закона. Это грубое нарушение конституции самой Украины и Всеобщей декларации прав человека", - написала Москалькова в Telegram-канале.

Таким образом, по ее словам, власти Украины продолжают попирать основополагающие права граждан и свободу совести.

Верховная рада приняла закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь. Вступление закона в силу предполагается через 30 дней после его опубликования. Законопроект о запрете УПЦ был подготовлен по прямому поручению Зеленского и принят в первом чтении радой в октябре 2023 года. Почти год документ не выносился на второе чтение из-за опасений, что он не наберет достаточного количества голосов депутатов и вызовет недовольство. 16 августа этого года в документ были внесены финальные правки, он получил новое название ("О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" вместо "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций"), а комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендовал парламенту принять его.