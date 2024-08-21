Россиянам рассказали о нюансах индексации пенсии с 2025 года

В России индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля. Это позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию, рассказала завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская, пишет РИА Новости.

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«Переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий 1 февраля и 1 апреля будет осуществляться на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей», — отметила эксперт.

По словам экономиста, индексация пенсий россиян, которая составляет 7,5 процента в 2024 году, отстает от инфляции по основным статьям затрат. Продовольственная инфляция находится около двухзначных отметок, пояснила Подольская.

У некоторых россиян выросла пенсия

Эксперт подчеркнула, что другими ключевыми статьями расходов пенсионеров остается оплата жилищно-коммунальных услуг. В среднем рост тарифов на ЖКУ в текущем году составит 9,8 процента. И это выше уровня индексации пенсий, уточнила Татьяна Подольская. Кроме того, пенсионеры покупают жизненно важные лекарства. Динамика роста цен по ним составила 3,3 процента за пять месяцев года, резюмировала экономист.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать автоматическую выплату с 2025 года. Кроме того, по его словам, неизменными останутся выплата десяти тысяч рублей одному из родителей ребенка-инвалида, выплата 1,2 тысячи рублей другим неработающим лицам по уходу за ребенком-инвалидом, и выплата в десять тысяч рублей родителям инвалидов с детства I группы.

Кроме того, ранее россиянам рассказали с сентября расчет оплаты за сверхурочную работу сотрудников будет учитывать весь заработок работника, включая стимулирующие и компенсационные выплаты.