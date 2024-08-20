Священник указал на признаки приближающегося конца света

Священнослужитель Олег Стенаев назвал ряд признаков, по которым можно определить приближение конца света.

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— Конец света наступит тогда, когда Бог пошлет ангелов смерти и все люди покинут свои тела. Но часа того даже сами ангелы не ведают, не знают, — сказал батюшка.

По словам Стенаева, христиане ждут апокалипсиса, когда Господь осудит каждого по грехам его, уже на протяжении двух тысяч лет. Первые верующие полагали, что застанут Страшный суд при жизни. Однако сроки этого события постоянно сдвигаются, давая людям возможность признать свои ошибки и искренне раскаяться.

Согласно священным писаниям, перед вторым пришествием Иисуса Христа на земле на протяжении трех лет будет править сам дьявол. Христиан будет становиться все меньше, и в конце концов Бог пошлет пророков Еноха и Илию, которые под видом бедняков будут проповедовать Евангелие, передает дзен-канал «Торжество православия».

Верующие православные задаются вопросом, является ли палестино-израильский конфликт предвестником конца света. Многие убеждены, что это так. На данный момент религиозные эксперты выделили три признака, по которым можно определить якобы приближающийся апокалипсис.