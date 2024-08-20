Путин и Кадыров посетили новую мечеть на площади Минутка в Грозном

Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров посетили новую мечеть на площади Минутка в Грозном.

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«Её строительство завершено буквально вчера. Глава государства впечатлён внешним видом религиозного сооружения», — написал он в Telegram.

Глава Чечни также вновь поблагодарил Путина за его трепетное отношение к религиозным чувствам верующих.

Ранее Кадыров сообщил, что Путин прибыл в республику. Позднее были опубликованы кадры прибытия российского лидера.

В ходе визита Путин уже успел посетить могилу первого президента Чечни Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в его родовом селе, а также Российский университет спецназа. В университете он встретился с добровольцами, которые в ближайшее время отправятся на СВО.