Патриарх Кирилл передал в Соловецкий монастырь копию "Троицы"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал Соловецкому монастырю копию иконы "Троица" Андрея Рублева, сообщает официальный аккаунт монастыря во "ВКонтакте".

"Святейший Патриарх Кирилл передал в Соловецкий монастырь копию иконы "Троица" преподобного Андрея Рублева, находившуюся до этого в иконостасе Троице-Сергиевой лавры. Теперь этот образ будет постоянно находиться на Соловках", - говорится в сообщении.

Эта икона в ХХ веке находилась в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры справа от Царских врат. Перед этим образом молились многие поколения монахов и старцев Троице-Сергиевой лавры, множество священнослужителей, архиереев, студентов семинарии и благочестивых мирян.

Соловецкий архипелаг - популярное место среди туристов. На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России.

Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. В год сюда приезжают более 50 тыс. тыс. туристов и паломников, основной турпоток приходится на летнее время.