В российском регионе резко выросло число иностранных туристов

Пресс-служба администрации Кисловодска (Ставропольский край) сообщила, что за первую половину 2024 года в городе резко выросло число иностранных туристов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что число туристов из других стран выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всего же в 2024 году в Кисловодск приехало 5,2 тысячи иностранцев. Большая их часть приехала из Азербайджана. Второе место заняли туристы из Узбекистана, а на третьем — туристы из Армении.

«Оздоровились и отдохнули в Кисловодске за это время 5,2 тысячи иностранных туристов, в 2023 году — около 3,3 тысяч человек», — сообщили в администрации города.

Ранее стало известно, что самым популярным зарубежным туристическим направлением для путешествий россиян осенью стал Китай.