Супруг актрисы Екатерины Васильевой прокомментировал ее смерть

В Малом театре прошла церемония прощания с молодой актрисой Екатериной Васильевой. Ее супруг, актер Дмитрий Воронин, старался держаться, бодрился, и в прощальной речи призвал собравшихся не унывать, пишет «Комсомольская правда».

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По данным газеты, 37-летняя Васильева погибла в четверг, 15 августа, в результате несчастного случая. У нее остался маленький ребенок.

«Да, мы плачем, тоскуем, потому, что физически уже не можем её обнять, прижать к себе, поцеловать. Но давайте не будем унывать. Катя сейчас словно птица. Не будем мешать её полету», — призвал Воронин.

Мать 37-летней Екатерины Васильевой расплакалась у гроба

Журналисты отметили, что вдовец всю панихиду простоял рядом с мамой Екатерины, поддерживал ее.