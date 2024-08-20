Артемий Лебедев заявил о желании Дудя «подвести его под статью»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев, давший интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), заявил о желании интервьюера подставить его. Такое мнение он выразил в подкасте Александра Харчевникова, доступном на YouTube.

Ведущий подкаста заявил, что у многих из тех, кто посмотрел интервью, сложилось впечатление, что Дудь пытается «подвести Лебедева под статью», задавая провокационные вопросы.

«Так и было. А удалось ли это ему, мы узнаем потом», — сказал Лебедев.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Лебедева в интервью Дудю. Депутат отметила, что блогер часто употреблял нецензурные выражения и оскорблять различных людей и организации.

До этого сообщалось, что общественное движение «Высший совет осетин» призвало Генпрокуратуру и следственный комитет привлечь Лебедева к ответственности за его слова о теракте в Беслане.

Разговор Дудя с Лебедевым вышел на YouTube 1 августа. К 20 августа видео набрало 19,5 миллиона просмотров.