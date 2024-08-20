Названы самые популярные школьные товары в июле — августе

В июле — августе 2024 года в список самых популярных школьных товаров вошли футболка, рубашка, брюки, кроссовки и кеды. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Lamoda.

Наибольший прирост продаж по сравнению с 2023 годом показали пеналы (+242%), жакеты (+176%), ремни (+115%) и кеды (+106%).

Также стали активнее покупать галстуки и мешки для обуви (+82%).

Спрос на одежду для мальчиков повысился на 42%, для девочек — на 21%.

Ранее руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова в беседе с газетой «Известия» рассказала, как поддержать ребёнка после перехода в новую школу.