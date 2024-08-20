Россиянам захотели доплачивать за долгий брак

Депутаты дорабатывают законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность, рассказал председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Глава комитета уточнил, что есть желание уравнять права на денежные выплаты за брачный «стаж», а также внедрить систему поощрений за непрерывный брак в течение 20 лет и далее.

По словам депутата, необходимо проработать механизм выплат для таких семей. Он добавил, что пока остается неясным, будет ли сумма начисляться обоим супругам или на общий счет.

Нилов заметил, что работа над проектом продолжится, недостатки устранят к осенней сессии.

Напомним, что региональные власти доплачивают семейным парам за «стаж» в официальном браке в Москве, Московской области, в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Калуге, Вологде, Мурманске.