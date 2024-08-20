Стало известно отношение РПЦ к теории о переселении душ

Священнослужители рассказали христианам, как Русская православная церковь (РПЦ) относится к теории о перерождении человеческой души. Некоторые люди верят, что после смерти она перемещается в другое тело, а также возвращается в образах животных и растений.

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В православной традиции судьба человеческой души после смерти объясняется очень просто. Согласно священным писаниям, после гибели она попадает в рай или ад — в зависимости от того, насколько человек был грешен. Таким образом, в христианской традиции переселение души не имеет смысла.

По словам священников, эта теория является ошибочной. Каждому человеку дается только одна жизнь, которую следует провести праведным образом, передает дзен-канал «Рассказы о жизни, Церкви и вере».

Согласно православным традициям, 40-й день — важный период для усопшего, который необходимо провести правильно. Что происходит с душой человека — в материале «Вечерней Москвы».