26 сентября «Торба-на-Круче» сыграет программу “Открытие сезона”   в клубе «Космонавт»

В этом году открытие концертного сезона 2024-2025 годов группа «Торба-на-Круче» ознаменует ещё одним юбилейным событием - ХХ лет легендарному альбому «Час времени». 26 сентября увидимся в клубе “Космонавт”, чтобы отметить это программой, которую группа лаконично назвала “Открытие сезона”.

© Пресс-служба клуба «Космонавт» (СПб)

Никаких специальных релизов к этой дате не планируется, зато впервые за двадцать лет музыканты сыграют альбом целиком от начала и до конца. И, конечно, также в программе прозвучат главные песни этой ранней осени, продлевающие ощущения и утоляющие жажду позднего бабьего лета. До встречи 26 сентября в клубе “Космонавт”!

Подробности и билеты - на официальном сайте.