МВД предложило изменить список контролируемых психоактивных веществ

МВД России предлагает включить в перечень контролируемых еще 18 новых психоактивных веществ, которые имеют высокий потенциал для злоупотребления наркозависимыми людьми. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"С целью совершенствования законодательства РФ в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ МВД России разработан проект постановления правительства РФ, которым предлагается включить в списки I и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 18 новых психоактивных веществ", - говорится в пояснительной записке.

В частности, речь идет о девяти синтетических и природных каннабиноидах, четырех опиоидах, одном фенилалкиламине и четырех бензодиазепинах. Кроме того, в последние годы в России в среде наркопотребителей наблюдается возросший спрос на мефедрон. Об этом свидетельствует динамика увеличения объема его изъятий из незаконного оборота, а также количество фактов установления химико-токсикологическими лабораториями состояния наркотического опьянения граждан, в том числе несовершеннолетних, находящихся под воздействием данного наркотика. Таким образом, текущее развитие ситуации, связанной с незаконным оборотом мефедрона, создает предпосылки для дальнейшего увеличения числа его потребителей и представляет угрозу национальной безопасности в сфере оборота наркотиков в среднесрочной перспективе.

"В этой связи проектом постановления предусмотрено усиление мер государственного контроля в отношении мефедрона посредством снижения его крупного и особо крупного размеров для целей статей 228, 228.1, 229 и 2291 УК РФ", - сказано в документе.

В МВД отметили, что необходимость разработки проекта постановления обусловлена выявлением в РФ распространения новых психоактивных веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. При этом они имеют неопределенный правовой статус и позиционируются наркоторговцами как безопасные и "легальные" заместители запрещенных наркотиков. Значительное количество таких новых психоактивных веществ относится к "дизайнерским" соединениям, которые имеют высокий потенциал для злоупотребления наркозависимыми, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, отмечается появление на рынке рекреационной продукции европейских стран жидкостей для вейпов, пищевых продуктов (жевательные резинки, мармелад и другие), содержащих в своем составе каннабиноиды.