Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал себя скуфом. Об этом он заявил в подкасте Александра Харчевникова, доступном на YouTube.

Харчевников спросил у Лебедева, считает ли он себя скуфом или энергичным человеком.

«Я скуф. Энергичный», — констатировал блогер.

При этом он счел неправильным противопоставление скуфа и человека, ведущего активный образ жизни.

Ранее рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) назвал себя настоящим скуфом. Он также рассказал, что пишет песню, посвященную этому типу мужчин.

До этого блогер Юрий Хованский опубликовал песню, посвященную скуфам. В ней он отразил преимущества подобного образа жизни.