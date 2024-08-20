Легойда прокомментировал запрет УПЦ на Украине

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), который ранее был принят Верховной Радой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Легойды, новый закон будет использоваться для ликвидации приходов канонической церкви, что может вызвать на Украине акты «массового насилия» в отношении верующих. Он также добавил, что Синод Русской Православной Церкви планирует «вынести оценку» данной инициативы.

«Это беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской Православной Церкви – религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих», — заявил он.

Легойда также считает, что этот закон является свидетельством «расправы» над Украинской Православной Церковью, которую Киев проводит за ее отказ стать частью «раскольников и самосвятов», которые создали свою организацию в качестве политического акта.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о запрете деятельности религиозных организаций, которые связаны с Россией. Этот закон позволит Киеву запретить работу УПЦ.