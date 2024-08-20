Мать 37-летней Екатерины Васильевой расплакалась у гроба

37-летняя актриса Екатерина Васильева лежала в гробу с белым платком на голове. Мать покойной не могла сдержать слез – ее успокаивали родные.

© Малый театр

Об этом сообщает The Voice.

Прощание с актрисой состоялось в Малом театре, где Васильева играла с 2011 года. Артистка лежала в белом гробу.

Мать погибшей была в черном платке, ее поддерживал зять – Дмитрий Воронин. Женщина расплакалась – одна из родственниц подошла к ней, вытерла слезы и обняла.

На прощании с пронзительной речью выступили муж, коллеги, народный артист России Валерий Афанасьев. Он попросил у погибшей прощения и указал, что актриса была «воздушная, романтичная».

После всех речей гроб с телом закрыли крышкой. Его вынесли из театра под аплодисменты.

Напомним, Васильева умерла 15 августа в результате несчастного случая. По одной из версий, она попала под поезд. У актрисы осталась пятимесячная дочь.