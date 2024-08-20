В Петербурге назвали IT-специалистов самой престижной профессией

В Санкт-Петербурге назвали самые престижные профессии. Большинство жителей (52%) считают, что это IT-специалист.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Второе место занимают учёные и исследователи (46%), третье — инженеры с высшим образованием (35%).

В список также попали врачи, представители творческих профессий и квалифицированные рабочие.

Ранее газета «Известия» сообщала, что согласно новому исследованию, большинство россиян (83%) считают, что об увольнении следует сообщать начальству лично.