В Петербурге назвали IT-специалистов самой престижной профессией
В Санкт-Петербурге назвали самые престижные профессии. Большинство жителей (52%) считают, что это IT-специалист.
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу hh.ru.
Второе место занимают учёные и исследователи (46%), третье — инженеры с высшим образованием (35%).
В список также попали врачи, представители творческих профессий и квалифицированные рабочие.
Ранее газета «Известия» сообщала, что согласно новому исследованию, большинство россиян (83%) считают, что об увольнении следует сообщать начальству лично.