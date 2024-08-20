Синоптик назвала регионы РФ с аномальной жарой до конца лета

До конца лета аномальная жара сохранится в Калининградской и Ленинградской областях. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик подчеркнула, что в августе 30-градусная температура является больше исключением, чем правилом.

© Вечерняя Москва

Она добавила, что волна тепла в этих регионах захватит и первые числа сентября. Погода 1 и 2 сентября будет на 2-3 градуса превышать климатическую норму.

Позднякова уточнила, что на следующей неделе погоду в Центральной России будет определять антициклон. По ее словам, температура воздуха повысится за счет дневных значений. Днем показатели будут находиться в районе 28-30 градусов, но ночи уже будут значительно прохладнее, передает News.ru.

За 15 дней августа синоптики отметили рекордное количество осадков в Петербурге. В первой половине августа в Северной столице среднее значение осадков составляет всего 38,8 миллиметров. Однако в этом году за первую половину августа выпало более 100 миллиметров осадков, передает Neva.Today.

Теплое начало рабочей недели в столице будет обманчивым: холодный фронт изменит температуру воздуха в регионе. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.