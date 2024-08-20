Друг Евгения Шишова, погибшего в Курской области, рассказал о нем

Друг и коллега российского актера Евгения Шишова, погибшего, как сообщается, во время эвакуации после осколочного ранения в Курской области, подтвердил смерть бойца.

Артист ушел на СВО в феврале этого года добровольцем, взяв позывной STALKER. В последние дни Евгений участвовал в боях в Курской области, 18 августа получил ранение и погиб при эвакуации.

Алексей Шашин, друг Шишова, в разговоре с каналом "360" отметил, что о смерти Евгения узнал от волонтеров - сам Алексей также занимается волонтерской деятельностью.

"Мне вчера наши ребята сообщили. Я вчера друга хоронил, и они мне позвонили, спросили, могу ли родственников найти", - рассказал Шашин, подтвердив, что Евгений действительно погиб.

Как добавил Шашин, тело Евгения Шишова, по его данным, сейчас находится в Белгороде.

"Это мой друг. Мы снимались вместе в кино. Он обалденный товарищ. У меня слов нет. Что-то попросишь - поможет и все сделает", - говорит Шашин, уточнив, что Евгений перестал выходить на связь 2 августа.