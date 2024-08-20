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«Черти»: в России прокомментировали запрет УПЦ на Украине

Российские политики и представители РПЦ выступили против закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Они назвали инициативу дискриминацией верующих и признаком тоталитарного государства.

Верховная рада 20 августа во втором чтении приняла законопроект, позволяющий запретить деятельность УПЦ в стране. Документ должен вступить в силу через 30 дней со дня его опубликования.

На Украине запретили каноническую УПЦ

До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. В последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией. В 2023-м монахов УПЦ выселили из Киево-Печерской лавры. Украинские власти требовали от УПЦ либо освободить монастырь, либо войти в состав ПЦУ («Православная церковь Украины», была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что запрет УПЦ «знаменует собой окончательное превращение Украины в тоталитарное государство с диктатурой неонацистов». По мнению Миронова, за решениями против УПЦ стоит «коллективный Запад». Он заявил, что западные страны управляют не только Владимиром Зеленским, но и некоторыми церковными институтами, «для которых Русская церковь как кость в горле уже тысячу лет».

«Избавить братский народ от бесовской власти может только Армия России. Но расплата их ждет не только на земле: чертям, запретившим православие на Украине, гореть в аду!» - заявил Миронов (орфография и пунктуация автора сохранены).

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал запрет УПЦ «абсолютным беспределом». Он подчеркнул, что это шаг против «всего православия в мире» и «очередной выпад против Русского мира».

Сенатор Дмитрий Рогозин заявил NEWS.ru, что «нападки на веру - это последний шаг в долгосрочном плане» Украины. Он подчеркнул, что в последние годы Киев пытается переписать общую историю, параллельно «отменяя» русский язык и культуру.

«Черти, взявшие власть в Киеве, пытаются всеми силами расколоть единый русский народ», - заявил Рогозин.

В Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) выразили глубокое сочувствие верующим после принятия закона Украиной, передает ТАСС. Представители церкви сравнили ситуацию с 1920-ми годами в СССР, когда церковь притеснялась властями.

Советник патриарха Кирилла, протоиерей Николай Балашов подчеркнул, что новый украинский закон попирает международное право в области защиты религиозной свободы. Балашов заявил, что эта инициатива расширит гонения на церковь на Украине.

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