Политолог Игорь Пшеничников прокомментировал решение властей РФ упростить процесс выдачи вида на жительство (ВНЖ) иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому Россия будет оказывать помощь иностранцам, не разделяющим деструктивные неолиберальные установки, противоречащие традиционным ценностям. Им будет предоставлен ВНЖ. Иностранные граждане смогут обратиться за помощью без учета квоты, утвержденной правительством, и без необходимости предоставления документа о владении русским языком или знании истории и законов России.

Это было правильное решение. Все противостояние в мире имеет глубокие философско-духовные корни, и в мире много людей, придерживающихся традиционных ценностей. Традиционные ценности – это продолжение веры людей в Божий промысел, в тот Божий замысел о человеке, который присутствует на Земле на протяжении веков. Господь дал людям два пола – женский и мужской, благодаря чему продолжается человеческий род. Но, с другой стороны, приверженцы либеральной идеологии придумывают все новые и новые гендеры и замещают понятием «гендер» понятие «пол». И количество этих гендеров уже перевалило за 70. Таким образом, ими фактически реализуется духовная задача, противоположная тем ценностям, которые исповедуют традиционные религии, в частности христианство. Их конечная задача – это уничтожение человеческого рода. Так называемая политика гендерной свободы, которую исповедует коллективный Запад, в частности США, — это прямое воплощение сатанизма. Это надо понимать. И подписание Путиным данного закона говорит о том, что руководство нашей страны понимает, в чем заключается коренной вопрос современности. Игорь Пшеничников Политолог, обозреватель телеканала «Царьград»

Отвечая на вопрос о востребованности российского ВНЖ среди иностранцев, эксперт подчеркнул, что из-за публикаций в западных СМИ в России могло сложиться ложное представление о реальных настроениях в американском и европейском обществе.

«Эти публикации не отражают истинной ситуации. На самом деле народ на Западе в целом нормальный, что отражают материалы в так называемых внесистемных СМИ, особенно в американских. Отношение к традиционным ценностям в США во многом проявляется в ходе президентской гонки. Так, [кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд] Трамп, которого нельзя назвать пророссийским политиком, оседлал повестку традиционных ценностей, и теперь за него готова проголосовать «одноэтажная Америка». Так что традиционные ценности – это главный флаг в руках Трампа. И чем острее на Западе будут проблемы, связанные с насаждением так называемой свободной гендерной идеологии, тем больше людей там будут изъявлять желание переехать в Россию», - сказал собеседник Рамблера.

Пшеничников отметил, что многие жители таких стран, как Франция, Великобритания, Германия и США, в том числе потомки русских эмигрантов, хотели бы иметь российский паспорт.

«Они хотели бы иметь возможность в нужный момент сесть в самолет и прилететь сюда, в Россию. Так что, думаю, это новое предложение России будет востребовано», - заключил политолог.

Ранее сообщалось, что в Татарстане проведут кампанию по популяризации традиционных ценностей через фильмы и форумы.