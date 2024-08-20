Россиян предупредили о субтропической жаре

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в российских регионах ожидается субтропическая жара до плюс 30 градусов. В своем Telegram-канале он указал, что в ближайшие сутки в атмосфере ожидается «передышка», а уже позже ожидается жара.

При таком теплом сценарии можно попробовать и купальный сезон возобновить, — написал Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в столичном регионе в понедельник, 19 августа, поднялась до июльской планки. По его словам, ночью в городе ожидается «тропическое тепло».

Также Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в ряде регионов России ожидается аномально жаркая погода с температурой на 5–10 градусов выше нормы. Это коснется как юга Центрального федерального округа (ЦФО), так и части Сибири и Дальнего Востока.

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Тем временем 18 августа на Землю обрушилась новая магнитная буря. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что состояние геомагнитного поля ранним вечером соответствовало уровню средней магнитной бури класса G1.

13 августа сильная магнитная буря озарила небо северным сиянием в нескольких российских регионах. Природное явление, обусловленное вспышками на Солнце, в частности, наблюдали в Ленобласти и Петербурге, Калининградской области и Туле.