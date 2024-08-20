Путин отказался встречаться с Дуровым в Азербайджане

Президент России Владимир Путин отказался встречаться с бизнесменом Павлом Дуровым в Азербайджане. Об этом сообщает Baza со ссылкой на свои источники.

«За несколько дней до визита чиновники Администрации Президента предложили Путину организовать встречу с главой „Телеграма“ Павлом Дуровым, но Путин отказался», — передает telegram-канал. Причины отказа российского лидера неизвестны.

Алиев прокатил Путина по Баку

Путин прилетел в Баку с двухдневным визитом 18 августа. Президента приняли глава Азербайджана Ильхам Алиев вместе с женой Мехрибан Алиевой. Лидеры подписали шесть документов. По данным Baza, одновременно с Путиным в Баку находился и основатель Telegram.