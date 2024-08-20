Кандидата в думу Кургана исключили из партии из-за динозавра

Кандидата в депутаты гордумы Кургана Андрея Пирожкова исключили из списка «Партии пенсионеров» из-за акции с динозавром. Об этом сообщает URA.RU.

Для привлечения избирателей политик придумал пиар-акцию — нарядить аниматора в костюм динозавра и отправить с табличкой «Мы не динозавры, мы пенсионеры» к местной филармонии. В результате агитатора задержали. Председатель регионального отделения партии Ярослав Климко отметил, что ряд инициатив Пирожкова привлекли много внимания, а эта акция стала «последней каплей».

«Как бы смешно это не выглядело, получился митинг с сокрытием лица. Президиум партии принял решение об исключении его из списка», — объяснил Климко.

Он добавил, что Пирожков останется на выборах в качестве одномандатника на выборах в качестве «Партии пенсионеров».

Отметим, что с Пирожковым связаны и другие скандалы избирательной кампании в Кургане. Агитаторов «Партии пенсионеров» обвиняют в том, что они ударили кастетом по голове представителя ЛДПР. Сам кандидат заявлял, что конфликт провоцировали представители либерал-демократов. Кроме того, недавно двух агитаторов партии задержали за нарушение закона о митингах и запрета скрывать лицо во время пикет