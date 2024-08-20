Актер Евгений Шишов погиб в 42 года в Курской области, защищая Россию

Погиб российский актер Евгений Шишов. Как передает портал "Кино-Театр.ру", Евгений погиб на Курской земле - защищая территорию России.

Героическую смерть петербуржского актера подтвердили его коллеги.

Свой последний пост в соцсети боец опубликовал 31 июля. У Евгения осталась дочь-подросток.

Евгений Шишов родился в 1982 году. Снимался с 2015-го: "Морские дьяволы", "Крепкие орешки", "Великолепная пятерка", "Свои", "Невский", "Русские". Последний раз Евгений появлялся на экране в прошлом году - в сериале "Пока бьют часы".