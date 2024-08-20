$89.54+0.6498.94+1.10
Почта

Работавшая в казино россиянка рассказала об угрозах проигравших игроков

Работавшая в казино в 2000-е годы Катерина из Нижнего Новгорода рассказала, как проигравшие игроки угрожали крупье. Об особенностях своей профессии она дала интервью «Ленте.ру».

Работавшая в казино нижегородка рассказала об угрозах проигравших игроков
© globallookpress.com

Бывший крупье подчеркнула, что казино всегда нанимало усиленную охрану. Игрокам нужно было выпустить агрессию после проигрыша, и они обращали свой гнев на того, кто был ближе всего, — крупье. Как рассказывает Катерина, в них бросали фишки и железные пепельницы с окурками. Кто-то мог их унижать и оскорблять.

«Были и те, кто выкладывал пистолеты на столы, угрожали. Однако обычно оружием не пользовались. Люди не дураки, знали, что под камерами», — отметила она.

По слова Катерины, охрана старалась все пресекать. Если крупье сталкивался с серьезными угрозами, его могли сопроводить до дома, чтобы игрок за ним не проследил. Как объясняет женщина, особо агрессивным клиентам запрещали приходить в казино, но для тех, кто регулярно проигрывал игорному заведению крупные суммы, делали исключения. С ними проводили беседы и требовали извиниться перед крупье. Катерина вспомнила, что провинившиеся игроки могли подарить сотруднику казино конфеты или цветы.

Нижегородка отметила, что драки с крупье были редкостью, потому что игрокам было сложно дотянуться до них из-за стола. Она призналась, что за все годы работы ни разу не испытывала настоящий страх, несмотря на все, что происходило в казино.

«В 20 лет я как-то легко к такому относилась и мало чего боялась», — объяснила она.

Ранее иллюзионист из Москвы рассказал «Ленте.ру» о своих самых опасных трюках, в частности о поедании лезвий.

«Лезвия я учился есть сначала затупленными. Сейчас уже умею, но до сих пор режусь ими. Это нормально: слишком острые», — отметил он.

Общество