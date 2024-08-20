В Госдуме заинтересовались «украинской» афишей певицы Валерии

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратила внимание на украинское сочетание цветов на афише певицы Валерии.

В своем Telegram-канале она опубликовала постер, посвященный октябрьскому трибьюту исполнительницы, на котором портрет артистки выполнен в желто-голубом цвете.

«Как вам цветовая гамма?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Подписчики депутата поделились на два лагеря: одни считают, что над афишей работал «художник с сомнительным прошлым», другие — что ситуация достигла абсурда. Также некоторые комментаторы поинтересовались, планируют ли власти запретить сочетание желтого такси или пшеничного поля с ясным небом.

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Ранее Тверской суд Москвы назначил штраф местному жителю, покрасившему волосы в желтый и голубой цвета. Отмечается, что мужчину обвинили в дискредитации Вооруженных сил России.

Москвич в свою очередь объяснил, что красит волосы в яркие цвета с 2017 года и его прическа не имела отношения к флагу Украины. Однако суд счел его доводы несостоятельными и признал его виновным.

В апреле жители Новосибирска возмутились желто-голубыми бордюрами у дома. Управляющая компания списала все на художественное видение рабочего, принесла извинения и заверила, что их перекрасят.