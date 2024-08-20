У Ходорковского* нашли недвижимость более чем на полмиллиарда долларов

У основателя НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) обнаружили имущество в США на $632 млн. Речь идет о доли собственности в семи отелях, жилых небоскребах и офисных зданиях. Россия может добиться ареста этого имущества даже с учетом сложных отношений с США, выяснил RT.

Имущество бизнесмена в США контролируется через Quadrum – группу компаний, разбросанных по разным странам, в том числе Штатам, Европе, Бермудам. По данным издания, под каждый новый девелоперский проект создавалось отдельное юрлицо. Контролируют группу компаний шесть трастов, в числе выгодоприобретателей которых числятся глава МЕНАТЕП Платон Лебедев, экс-акционеры ЮКОСа Ходорковский, а также Владимир Дубов и Михаил Брудно.

Конкретно Ходорковский контролирует инвестиции в компанию через Corbiere Trust на острове Гернси. В том числе с помощью этого траста он приобрел семейное поместье в Британии. Эксперты подтверждают, что Генпрокуратура может принять решение об аресте вновь обнаруженного имущества в рамках кампании по возврату в бюджет 17,4 млрд рублей ущерба по уголовному делу о мошенничестве в ЮКОСе.

Однако арестовать могут лишь отдельные доли в компании – к примеру, пакет акций Quadrum, контролируемый Ходорковским, так как общее имущество принадлежит компании, объяснил профессор кафедры международного права МГИМО, член рабочей группы по международно-правовым вопросам при президенте РФ Дмитрий Лабин.

«Наиболее вероятным вариантом видится арест имущественных прав Ходорковского — акций или иных долей капитала», — подчеркнул юрист.

По словам Лабина, арест доли Ходорковского может случиться даже при существующих сложностях в отношениях с США по договору о международной помощи. Генпрокуратура может направить соответствующий запрос, так как речь идет о гражданине России, на которого возбуждено уголовное дело.