В Госдуме назвали новую выплату, которая будет назначаться автоматически

Российские пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы с 2025 года будут автоматически получать выплату в размере 1,2 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

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По его словам, до 2025 года неработающие россияне, осуществляющие уход за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы, включая инвалидов с детства I группы, имели возможность оформлять ежемесячную компенсацию в 1200 рублей. Им нужно было подавать заявление на оформление выплаты.

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С введением нового порядка со следующего года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов нет. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически.

Парламентарий отметил, что при этом остаются без изменений выплата в размере 10 тысяч рублей одному из родителей по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в размере 1,2 тысячи рублей другим неработающим лицам по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в 10 тысяч рублей родителям по уходу за инвалидом с детства I группы.

Для получателей, которым выплата уже назначена до 2025 года, компенсация будет продолжена до окончания текущего периода, после чего начнут действовать новые условия. Дополнительные документы для уточнения условий выплаты и учета стажа будут приниматься, и за разъяснениями граждане смогут обратиться в Социальный фонд России.