В Госдуме назвали новую выплату, которая будет назначаться автоматически
Российские пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы с 2025 года будут автоматически получать выплату в размере 1,2 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.
По его словам, до 2025 года неработающие россияне, осуществляющие уход за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами I группы, включая инвалидов с детства I группы, имели возможность оформлять ежемесячную компенсацию в 1200 рублей. Им нужно было подавать заявление на оформление выплаты.
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С введением нового порядка со следующего года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов нет. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически.
Парламентарий отметил, что при этом остаются без изменений выплата в размере 10 тысяч рублей одному из родителей по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в размере 1,2 тысячи рублей другим неработающим лицам по уходу за ребенком-инвалидом, выплата в 10 тысяч рублей родителям по уходу за инвалидом с детства I группы.
Для получателей, которым выплата уже назначена до 2025 года, компенсация будет продолжена до окончания текущего периода, после чего начнут действовать новые условия. Дополнительные документы для уточнения условий выплаты и учета стажа будут приниматься, и за разъяснениями граждане смогут обратиться в Социальный фонд России.