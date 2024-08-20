Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в Telegram

Мошенники начали воровать аккаунты в Telegram с помощью отправки большого количества кодов на вход в мессенджер. Об этом РИА Новости сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

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По ее словам, после отправки кодов злоумышленники используют поддельный аккаунт Telegram Security Messenger. С его помощью они отправляют жертве ссылку, которая якобы позволит повысить безопасность аккаунта. Однако переходить по ним опасно, отметила куратор.

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«При необходимости перехода предварительно нужно проверить ссылку через специальные сервисы выявления встроенных вирусных наполнений», — порекомендовала Храпунова.

В мае старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова сообщила, что число фишинговых ресурсов в Telegram в первом квартале 2024 года увеличилось в 1,5 раза к аналогичному периоду предыдущего года. По ее словам, фишеры часто меняют свои легенды, однако они всегда преследуют одну цель — заманить потенциальных жертв на поддельную страницу авторизации мессенджера.

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