Священник РПЦ рассказал, что приводит к предотвращению ядерной войны

В связи с тем, что в мире постоянно растет количество разговоров о возможном начале ядерной войны, священники все чаще сталкиваются с прихожанами, которые интересуются, допустит ли Бог это. Однако однозначного ответа на это нет. Об этом рассказывает служитель Спасо-Преображенского собора.

© Вечерняя Москва

По его словам, невозможно предугадать, убережет ли Бог мир от ядерной войны, поскольку никто не может предугадать замысел Божий.

Однако священнослужитель отмечает, что вероятность начала ядерной войны может возрасти из-за многочисленных грехов людей, а также их отступлений от Бога и церкви.

Священник говорит, что такие действия со стороны человечества способны повлечь за собой гнев Божий, который выльется в события, которых люди так сильно боятся, пишут Вести Московского Региона.

Протоиерей Максим Козлов поделился с православными верующими, как вымолить у Господа удачное замужество. По словам духовника, важно то, как звучит в мыслях и наяву обращение к Богу. Он отмечает, что необходимо не искать супруга в клубе или баре, а следует просить Бога. Помыслы должны быть чисты, а стремления должны вращаться вокруг брака, счастливой семьи и детей.