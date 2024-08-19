Семья вундеркиндов Тепляковых добилась денег на жилье

Семья вундеркиндов Тепляковых смогла добиться денег на жилье. Ориентировочная сумма выплаты — 28 698 088 рублей 20 копеек. Об этом сообщил глава семейства Евгений Тепляков.

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— Возможность получить деньги пришла. Теперь будем думать. 28 миллионов на дороге не валяются. Их еще получить нужно! Там сложная процедура с кучей согласований, — приводит слова мужчины KP.ru.

4 августа в семье появился девятые ребенок. Глава семьи разместил снимок новорожденного наследника, которому дали необычное имя. Почти все дети Тепляковых имеют особые имена, они названы в честь древних богинь и драконов. Алиса, Лейя, Хеймдалль, Терра, Айлунг, Фейлунг, Тесей и Сулейман теперь имеют брата — Альрика Финиста Ольриона.

Пользователи отреагировали на новость семьи Тепляковых, глава которой заявил о попытках незаконного выселения из съемной квартиры. Люди оставляют комментарии на недавно опубликованном видео на YouTube-канале семейства.

Семья заявила о произволе владельцев квартиры, которую они арендуют. По словам Евгения Теплякова, в квартире сломали дверь и угрожали его беременной девятым ребенком супруге. Причины такого поведения собственников жилья не уточняются, вторая сторона конфликта ситуацию не комментировала.