Гладков закрыл въезд в пять сел по просьбе жителей

В Белгородской области закрыли въезд в еще пять сел и поселков по просьбе жителей этих населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

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Она уточнила, что такое решение предоставит жителям право на компенсацию за утраченное жилье без дополнительных экспертиз и административных процедур.

Губернатор региона Вячеслав Гладков удовлетворил просьбу граждан, добавила Москалькова.

С 19 августа нельзя въехать в пять населенных пунктов Белгородской области: село Новостроевка-Вторая, поселки Доброполье, Совхозный и Казачок в Грайворонском округе, а также село Новопетровка в Валуйском округе.

Кроме того, в Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка, каждый прописанный в селе житель получит выплату, заключила Москалькова.

19 августа Вячеслав Гладков на совещании областного правительства заявил, что школьников из приграничных районов региона при согласии родителей необходимо отправить на учебу в безопасные регионы.

15 августа в Белгородской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера.