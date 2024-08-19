Народный артист Юрий Назаров назвал несколько причин, по которым актер Михаил Ефремов не спешит выходить из колонии по УДО. По его мнению, знаменитость «боится сорваться».

«Я думаю, что он опасается повторить эту нетрезвую историю. Он же пил! Наверняка, боится сорваться», - сказал Назаров изданию «Абзац».

Ему известно: актер раскаивается, «что повел себя как мажор». Народный артист допустил, что Ефремов мог обратиться к Богу и ему «совестно». Он добавил, что мы все «столько дурости делаем».

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Уже в предстоящем декабре осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов может выйти на свободу. Сторона защиты подготовила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что адвокаты ссылаются на ухудшение состояния здоровья актера. У Ефремова зафиксированы не только старые хронические заболевания, но и новые прогрессирующие, например, головные боли из-за транзиторных ишемических атак.

Сторона защиты уверена, что нахождение актера в колонии может привести к инсульту.

Напомним, заслуженный артист России Михаил Ефремов находится в колонии из-за участия в смертельном ДТП. В июне 2020 года актер, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, врезался в водителя фургона. Последний скончался следующим утром в больнице, актера приговорили к 7,5 года колонии общего режима.

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что еще рано подавать документы на УДО для актера. Об этом сообщает Telegram-канал Подъем.

19 августа в СМИ появилась новость о том, что актер выйдет на свободу по УДО из-за риска инсульта. Юрий Падалко, адвокат Михаила, назвал «вбросом» подобную информацию. Он назвал сбор документов для ходатайства непростым. При этом Юрий делает все, чтобы результат прошения об УДО был положительным.

«Когда будут собраны документы — и по здоровью, и по всем остальным моментам — мы подадим. Мы просто считаем, что пока преждевременно. Мы должны быть уверены, что у нас получится», — высказался адвокат.

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Защита актера Михаила Ефремова собирает медицинские справки для подачи на его условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии. Об этом сообщает «Известия».

Собеседник издания заявил, что у артиста есть проблемы с челюстью и зубами, поэтому его регулярно осматривают врачи.

Ранее 19 августа сообщалось, что Ефремов может выйти из колонии уже в декабре 2024 года в связи с состоянием здоровья и риска инсульта. Потом эту информацию опровергли.

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Вопрос об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова должен решаться по закону, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Александр Добровинский. Он отметил, что пострадавшая сторона никак не реагирует на возможное освобождение артиста. По его словам, это проблема самого Ефремова и его адвокатов.

Ко мне точно это не имеет никакого отношения. Потерпевшая сторона совсем не реагирует, никаким образом. Это проблема Ефремова и его адвокатов. Как мы должны к этому относиться? Все должно быть по закону, — высказался Добровинский.

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Жена актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за произошедшее в 2020 году ДТП со смертельным исходом, прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о возможности его досрочного освобождения из колонии. Софья Кругликова призвала всех поклонников артиста помолиться за него.

«Я бы на вашем месте сходила в храм и помолилась за него»,— сказала Кругликова в беседе с «Ридусом».

Каких-либо подробностей об условно-досрочном освобождении Ефремова она не сообщила.

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