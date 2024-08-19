Познер выразил соболезнования в связи со смертью Донахью

Телеведущий Владимир Познер назвал американского телеведущего Фила Донахью своим близким другом и отказался от комментариев о его смерти. ТАСС

«Это был мой близкий друг, и я совершенно никаких комментариев по этому поводу не даю», - сказал он. Российская газета

Донахью скончался 18 августа. Ему было 88 лет. Семья телеведущего сообщила, что он умер дома. Многие его считают основоположником телевизионного жанра ток-шоу. На протяжении почти 30 лет он вел программу, в которой обсуждались как серьезные, так и непристойные темы. Ura.Ru