Юрист рассказал, сможет ли Хакамада вернуть украденные мошенниками деньги

Экономист Ирина Хакамада стала жертвой мошенников. Злоумышленники написали ей от лица близкой подруги и попросили перевести 400 тысяч рублей. Хакамада сделала это, а на следующий день позвонила подруге и узнала, что та вовсе не просила у нее денег. Возможно ли вернуть средства в такой ситуации, «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши.

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Деньги с большой вероятностью «утекли»

По его словам, теоретически добиться возврата средств возможно. Но на практике вероятность вернуть выманенные мошенниками деньги стремится к нулю. Как правило, мошенники в таких схемах используют «дропов» — людей, ведущих маргинальный образ жизни, желающих подзаработать студентов или других лиц, которые продали злоумышленникам доступ к своим банковским картам.

— Этой картой пользуются мошенники. Они люди неглупые. Как только туда поступают деньги, они тут же их выводят, переводят в криптовалюту или обналичивают, — объяснил собеседник «ВМ».

Если быстро написать заявления в банк и полицию о возврате этих средств, то есть шанс их вернуть, если мошенники по какой-то причине оказались нерасторопными и деньги еще «висят» на картах «дропов». Стоит учитывать, что эта процедура будет долгой. Нужно написать заявление в полицию, чтобы заблокировать похищенные злоумышленниками средства на счетах.

— Но на практике вероятность вернуть деньги стремится к нулю, потому что их в кратчайшее время выводят на другие счета. Поэтому, если даже человек подаст нужные заявления, возвращать будет уже нечего физически, — рассказал юрист.

Он отметил, что сотрудники полиции, если и возьмутся за дело, придут к человеку, на имя которого оформлена карта. Фактически у «дропа» нет похищенных средств, но при расследовании его включат в группу мошенников.

— А если организаторов всей схемы не установят, то максимум могут погрозить студенту — владельцу карты, чтобы он больше так не делал. Иначе в дальнейшем его привлекут к уголовной ответственности, — считает эксперт.

Вероятность того, что удастся вернуть похищенные мошенниками средства, крайне мала, потому что деньги уже наверняка были потрачены и переведены, заключил Кваша.

Кто еще из знаменитостей попадался на удочку мошенников

Жертвой мошенников, действовавших с территории Украины, недавно стала народная артистка Российской Федерации Лариса Долина. Неизвестные попытались попасть в ее квартиру, поскольку утверждали, что они — новые владельцы жилища певицы в московских Хамовниках. По информации СМИ, Долина якобы сама продала квартиру примерно за 110 миллионов рублей. Некоторые источники утверждали, что аферисты убедили артистку в фиктивности сделки — будто бы певица после ее заключения все равно останется хозяйкой жилья.

После произошедшего квартиру Долиной арестовали. Предположительно, артистка сама обратилась в суд, чтобы предотвратить новые нежелательные сделки. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

В апреле СМИ сообщали, что актер Павел Деревянко был обманут по той же схеме, что и Хакамада. Артисту якобы написал знакомый и попросил в долг 300 тысяч рублей. После первого перевода «друг» попросил еще 250 тысяч рублей. В этот момент Деревянко понял, что его разводят мошенники.

С подобным мошенничеством столкнулась и телеведущая Лера Кудрявцева, которая после произошедшего иронично назвала себя «лохом года». Знаменитости в мессенджере пришло сообщение с незнакомого номера от «Наташи из США». Лже-Наталья завела дружескую переписку с Кудрявцевой. Ту ничего не смутило, потому что у нее действительно есть знакомая с таким именем, которая проживает в Штатах. В ходе общения «Наташа из США» попросила телеведущую помочь ей решить финансовый вопрос, так как она якобы не может перевести из-за границы деньги в Россию.

Мошенники отправили Кудрявцевой реквизиты карты, на которую ей нужно было положить 180 тысяч рублей. Та, не задумываясь, выполнила просьбу. Но какое-то время спустя Кудрявцева связалась с настоящей Натальей и выяснила, что та не имеет никакого отношения к этому инциденту.

В конце января актера театра и кино Дмитрия Певцова обманули на сумму более миллиона рублей. Злоумышленник представился знаменитости сотрудником ФСБ, заявил об угрозе, которая нависла над активами артиста, и попросил перевести деньги на «надежный счет» в банке.