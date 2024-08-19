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Путин подписал указ о поддержке тех, кто разделяет традиционные ценности

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Вечерняя Москва

Претендовать на временное проживание люди смогут без учета утвержденной российским кабмином квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком. RT на русском

Отмечается, что Россия будет оказывать помощь тем, кто не приемлет деструктивные неолиберальные установки в своих странах, противоречащие традиционным ценностям. ТАСС

Путин подписал указ о переселении не приемлющих ценности Запада
© РИА Новости
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Владимир Путин
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