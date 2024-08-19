Путин подписал указ о переселении не приемлющих ценности Запада

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Вечерняя Москва

Претендовать на временное проживание люди смогут без учета утвержденной российским кабмином квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком. RT на русском

Отмечается, что Россия будет оказывать помощь тем, кто не приемлет деструктивные неолиберальные установки в своих странах, противоречащие традиционным ценностям. ТАСС