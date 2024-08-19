Скопинский маньяк озвучил главную претензию к Собчак

Скопинский маньяк Виктор Мохов пожаловался корреспондентам NEWS.ru, что Ксения Собчак мало заплатила ему за скандальное интервью после его выхода из колонии, где он провел почти 17 лет. По его мнению, журналистка могла заплатить хотя бы миллион рублей. В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и почти четыре года держал их в подвале, регулярно насилуя.

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Ничего не заплатила, считай. 50 тысяч рублей — это разве много? Обманула, получается. Хотя бы «лимон» (миллион рублей. — NEWS.ru) заплатила бы. Сама, небось, в Германию какую-нибудь подалась, — сказал собеседник NEWS.ru.

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Ксения Собчак взяла интервью у Виктора Мохова в марте 2021 года, менее чем через месяц после его выхода на свободу. По данным Telegram-канала Mash, за это журналистка заплатила скопинскому маньяку 50 тысяч рублей и купила ему мебель для дома. Однако сама Собчак отрицает, что передавала Мохову деньги.

В 2022 году Скопинский районный суд прекратил второе уголовное дело в отношении маньяка в связи с истечением срока давности. Виктора Мохова обвиняли в укрывательстве убийства, которое произошло в его доме в августе 2022 года.

По этому делу он провел под стражей почти полгода — с сентября 2022 года по февраль 2023-го. О его освобождении стало известно после того, как местные жители заметили мужчину свободно расхаживающим по улицам Скопина.