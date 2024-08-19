Соседка скопинского маньяка заявила о его контактах со школьницей

Среди жителей города Скопин в Рязанской области ходят слухи, что местная школьница посещает Виктора Мохова, отсидевшего почти 17 лет за содержание в неволе и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, рассказала корреспондентам NEWS.ru одна из соседок мужчины. По словам женщины, эта девочка из неблагополучной семьи.

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Эта девочка на справке: она шизофреничка. Родители ее пьют. Она с ним (Моховым. — NEWS.ru) как-то общается, разговаривает. Я не знаю, как она к нему ходит и куда конкретно. Дети по своей натуре очень любопытные, — поделилась собеседница NEWS.ru.

Кроме того, другие соседи скопинского маньяка рассказывают, что сейчас у него есть 40-летняя возлюбленная. Женщина по имени Наталья живет в полузаброшенном доме напротив жилища Мохова, она была лишена родительских прав, сейчас работает уборщицей, утверждают они.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14-ти и 17-ти лет и почти четыре года держал их в подвале, регулярно насилуя. За это он провел в колонии строгого режима 17 лет.

Ранее стало известно, что Скопинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Мохова, возбужденное уже после его освобождения. Мужчину обвиняли в укрывательстве убийства, которое произошло в его доме в августе 2022 года.

В феврале прошлого года Мохов вышел из СИЗО, в котором провел почти полгода. Местные жители заметили мужчину на улицах Скопина. Решение об освобождении скопинского маньяка было принято в связи с достижением предельного срока содержания под стражей.