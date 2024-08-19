В Ленобласти пропала актриса Людмила Лебедева

Киноактриса Людмила Лебедева пропала без вести в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в понедельник на сайте поискового отряда "ЛизаАлерт".

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"Пропала Людмила Константиновна Лебедева 1939 года рождения, поселок Любань, Тосненский район, Ленинградская область. С 18 июля 2024 года ее местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

К поисковой ориентировке прилагается фотокарточка, из примет женщины отмечается худощавое телосложение, рост 158 см, голубые глаза и седые волосы.

По информации открытых источников, за свою карьеру Лебедева сыграла более 40 ролей в различных работах на телевидении и в кино. Большинство из них - эпизоды в различных сериалах (среди них "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Условный мент", "Мажор", "Доктор Иванов" и другие). В числе последних киноработ актрисы - роль старухи-отшельницы в фильме "Гоголь. Страшная месть" (2018) и старушки в комедии "Пять процентов" (2023).