Подмосковных автомобилистов предупредили о начале гона у лосей в конце августа

С конца августа до начала октября у лосей проходит период размножения, в это время животные становятся агрессивными и могут выбегать на дороги. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«В период размножения многие животные становятся агрессивными и совершают сезонные миграции, могут выходить в города и на дороги общего пользования, поэтому необходимо соблюдать осторожность при встрече с ними. Крупнейшие представители семейства оленевых, которые встречаются на территории нашего региона повсеместно. Хоть эти крупные животные являются растительноядными, они могут представлять опасность для человека, особенно в период размножения», – приводит пресс-служба слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова. Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим в местах, обозначенными дорожными знаками «Дикие животные», а в темное время суток – включать противотуманные фары с рассеивающимся светом. «Для водителей транспортных средств ДТП с дикими животными крайне неприятны. Что касается сбитых на дороге зверей, то за такие случаи всегда несет ответственность водитель, поскольку дикие животные никому конкретно не принадлежат, то считается, что ущерб в таком случае причинен государству и, соответственно, его необходимо возместить», – добавил Фирсов.