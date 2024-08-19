Сила женского «я»: новинка «Sex-дневник Кати Морозовой» от Лены Сокол

Издательство «Эксмо» выпустит новый роман от популярного автора Лены Сокол. «Sex-дневник Кати Морозовой» — это яркая и провокационная комедия про девушку, которой не страшны никакие неприятности. Жизнеутверждающая история понравится поклонницам сериала «Секс в большом городе» и культового фильма «Дневник Бриджит Джонс».

© Издательство «Эксмо»

Еще вчера жизнь Кати Морозовой напоминала мечту любой молодой девушки, но все изменилось в один миг. Ей пришлось со скандалом уйти с любимой работы, узнать о предательстве жениха, а также стать жертвой пожара в гостинице, который уничтожил все ее личные вещи. Однако Катя не из тех, кто опускает руки — благодаря своей внутренней силе, находчивости и харизме она собирается сделать свою жизнь еще лучше, чем та была до катастрофы. И будьте уверены, она в этом преуспеет.

© Издательство «Эксмо»

Узнайте о том, как круто Катя изменила свою жизнь, в «Sex-дневнике Кати Морозовой», который увлекает своими смешными, трогательными и порой драматичными эпизодами, поднимает настроение и вдохновляет на новые достижения.