Никас Сафронов вспомнил о визите Алена Делона в Россию

Художник Никас Сафронов вспомнил о визите французского актера Алена Делона в Россию в конце 90-х. Сафронов назвал артиста «явлением XX века».

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— В Алене сочеталось все — харизма, красота, обаяние, величайший талант. Все его фильмы можно смотреть бесконечно. Мне приятно, что мои работы находились у него в коллекции, — рассказал художник.

Он также вспомнил, как подарил Делону одну из своих картин в 1999 году. Тогда у актера возникли проблемы на российской границе, так как сотрудники отказывались пропускать работу без документов от Министерства культуры. В итоге картину звезде французского кинематографа так и не передали, потому что он не приехал на спектакль с собственным участием. Позже Сафронов лично привез ее актеру в Париж, рассказал художник KP.RU.

Жители и гости столицы решили почтить память Делона, о смерти которого стало известно 18 августа. У посольства Франции в Москве возник стихийный мемориал. Горожане возлагают цветы у территории дипмиссии на Большой Якиманке. Вместе с тем на заборе вокруг здания вывесили небольшую фотографию артиста.