Попова объяснила, почему россиянам не грозит оспа обезьян

России, как стране с традиционными ценностями, не грозит распространение оспы обезьян с учетом того, как заболевание передается от человека к человеку. Как сообщает Telegram-канал Shot, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что у российских медиков есть все необходимое для выявления заболевания. По словам Поповой, в России «отличная экосистема, которая хорошо работает». За все время в РФ выявили всего три случая оспы обезьян, а распространения инфекции удалось не допустить.

«А учитывая особенность путей распространения оспы обезьяны, я абсолютно уверена, что в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание, как заболевание эпидемическое, неопасно», — заверила Попова.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание, которое потенциально опасно для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, увеличением лимфоузлов с образованием язв. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

Ранее ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области здравоохранения. Ей присвоили международное значение.