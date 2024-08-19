13 сентября Билли Новик исполнит песни Егора Летова в клубе «Космонавт»!

13 сентября фронтмен Billy's Band Билли Новик выступит в клубе «Космонавт» с концертом-посвящением поэту, музыканту и экспериментатору Егору Летову, чье творчество бессмертно. Уже многие десятилетия его одинаково любят и маргиналы, и интеллектуалы.

© пресс-служба клуба «Космонавт»

10 сентября лидеру культовой рок-группы «Гражданская оборона» Егору Летову исполнилось бы 60 лет, а сама группа 8 ноября должна была бы отмечать 40-летие с момента основания. Егора Летова, безусловного символа русской панк-музыки, не стало в 2008 году, но его музыкальное наследие незыблемо и становится источником вдохновения для уже состоявшихся и еще только начинающих музыкантов. Билли Новик признается: «Я считаю абсолютным гением слова и песни Летова. Лучше него на русскоязычном пространстве я для себя ничего пока так и не нашел!»

Подробности и билеты по ссылке.