В учебник по истории для 5 класса включили новый раздел

В новом учебнике по истории для 5 класса появится раздел о древних обществах и культурах, формировавшихся на территории России. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил один из авторов учебника, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

«В 5 классе всегда была древняя история, а Россия изучалась с 6 класса. Сейчас мы добавили к истории древнего мира большой раздел, касающийся первобытного общества на территории России. Это Причерноморье, это археологические раскопки в Сибири и так далее. Мне кажется, этот раздел будет очень интересен», – сказал Александр Чубарьян.

Он пояснил, что новые учебники по истории для 5–9 класса также станут менее европоцентричны.

«Раньше учебники были в большой мере европоцентричны. Но мы не снимаем Европу, она как была, так и есть. Просто добавляется раздел, касающийся Востока, Азии, Африки. И, конечно, мы сделали некоторые уточнения в свете дискуссий, которые проходят среди ученых-историков в нашей стране и во всем мире, касающиеся оценки некоторых событий. Кроме того, расширены несколько разделов, касающихся культуры и науки. И вот это все, собственно, в этом состоится новизна», – добавил Александр Чубарьян.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что новые единые учебники истории для 5–9 классов появятся к концу 2024 года.