Главные роли и версия гибели Екатерины Васильевой: в Москве пройдет прощание с актрисой

Актриса Екатерина Васильева умерла 15 августа на 38-м году жизни в результате несчастного случая. В Малом театре актриса выступала с 2011 года. За всю свою творческую карьеру Васильева сыграла 15 ролей. Церемония прощания с ней пройдет 20 августа в Малом театре в Москве. Причина гибели актрисы и о ее театральной карьере — в материале URA.RU.

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Биография Екатерины Васильевой

Екатерина Васильева — талантливая актриса, родившаяся 28 апреля 1987 года в Гомеле, Республика Беларусь. Она окончила Высшее театральное училище имени Щепкина, где проходила курс у Юрия Мефодьевича и Ольги Николаевны Соломиных. Сразу после окончания училища была принята в труппу Малого театра. За свою карьеру сыграла более десятка ролей, среди которых:

Софья в «Горе от ума»

Марина во «Власти тьмы»

Софья в «Недоросле»

Мирониха в «Последнем сроке»

Помимо театра, Васильева активно снималась в кино и сериалах. В ее фильмах можно найти такие работы, как:

«Бесприданница»

«След»

«Преступление страсти»

«Выжить после»

«Special case»

«Жизнь после жизни»

У артистки остался муж Дмитрий Воронин, который работает в театре на Малой Ордынке и маленькая дочь. Супруг тяжело переживает утрату.

Версия гибели актрисы

В интернете появилась версия, что Васильева погибла из-за несчастного случая в московском метро. Якобы она упала с платформы под поезд на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.

Пострадавшую с тяжелыми травмами привезли в больницу, где она умерла, передает газета «Комсомольская правда». Муж актрисы отказывается комментировать обстоятельства гибели Васильевой.

Что вспоминают про Васильеву коллеги и муж

Коллеги и друзья Екатерины Васильевой отмечают, что для нее был важен постоянный творческий поиск, передает ТАСС. «Катя никогда не стояла на месте, все время старалась узнать что-то новое», отмечают коллеги. Они добавили, что Васильева принимала участие в проектах Малого театра и Союза театров Европы. В течение нескольких лет она также преподавала в родном училище имени Щепкина.

Подводить итоги в нынешнем возрасте — горько и несправедливо.

«Понятно, что остались несыгранными десятки ролей, суливших дальнейший профессиональный рост», — подчеркнули ее коллеги и друзья.

Малый театр выражает глубокие соболезнования родным и близким Екатерины Александровны Васильевой. Она вышла к нам на старте своей карьеры, оставив после себя множество незавершенных проектов и неосуществимых мечтаний, сообщили в театре.

По словам мужа, Екатерина была очень светлым, чистым человеком. Он добавил, что жена все мечтала когда-нибудь приобрести домик где-нибудь в Италии, чтобы там отдыхать, пишет издание Woman.ru. «Катя очень любила нашу дочку Василису, которой недавно исполнилось пять месяцев. Мы ее долго ждали, ведь девять лет жили в браке», сказал муж актрисы.